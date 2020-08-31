بينهم أساتذة وطلبة.. تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طنجة

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، في طنجة، إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بينهم أساتذة وطلبة، ومستخدمين في إحدى الفنادق المصنفة، وسوق ممتاز، إضافة إلى طبيب.

وأشارت مصادر “اليوم24” إلى أن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 18 و79 سنة، ويتوزعون على مناطق بوخالف، والجيراري، وطنجة المدينة، والمرس، والمغوغة، وكذا السواني، واجزناية.

ويتخوف مهنيون تحدثوا للموقع من أن تتسبب الإصابات الجديدة، المسجلة بين الأساتذة، والطلبة، في ظهور بؤر وبائية جديدة تفاقم الوضع الوبائي في المدينة، مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، و28 حالة شفاء، ووفاة واحدة.