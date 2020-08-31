استعان بمخبرين خاصين للاختباء من الشرطة.. أمن طنجة يوقف شخصا مبحوثا عنه ويحجز مخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة، أمس الأحد، من توقيف شخص مبحوث عنه لتورطه في قضية تتعلق بالضرب، والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المشتبه فيه كان يختبأ في تجزئة الخير، مستعينا بمخبرين تابعين له، لإشعاره في كل مرة بقدوم الشرطة.

وأضاف البلاغ نفسه أن العناصر الأمنية، حجزت في حوزة المشتبه فيه 7 كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، و90 قرصا مخدرا، وسلاحا أبيض، وميزانا إلكترونيا، وهواتف ذكية.

المشتبه فيه تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول المنسوب إليه، والتحقيق معه في مصدر المخدرات، قصد تحديد هوية باقي المتورطين معه في ترويجها.