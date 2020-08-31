إصابتان حرجة ومتوسطة في حادث عمل بالمشهد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان (24 و25 عاما)، بجراح خطيرة ومتوسطة إثر انهيار سقف خلال عملهما بورشة بناء في قرية المشهد، اليوم الاثنين.
وأفاد مصدر طبي، بأن حالة أحد الشبان وصفت بالحرجة، إذ قدمت له عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية في المكان، فيما وصفت حالة الآخر بالمتوسطة وهو يعاني من جراح في أطراف جسده.
وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفيي الإيطالي في الناصرة و"هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.
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