اعتقال مشتبه بالاعتداء على طبيب في مستشفى نهريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر المحكمة في منطقة "الكريوت" اليوم، الاثنين، بطلب تمديد مدّة اعتقال مشتبه (56 عاما) من سكان نهريا، على خلفية الاعتداء على طبيب من المغار في مستشفى الجليل الغربي بنهريا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبه به بعد حادث اعتداء على طبيب في الثلاثينيات من عمره خلال عمله في مستشفى نهريا، صباح أمسِ الأحد.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان المستشفى، أن "الطبيب تعرض لاعتداء جسدي على يد مريض في أحد أقسام المستشفى، كما قام المريض بالتهجم على الطاقم الطبي وتهديدهم في حال عدم تسريحه من المستشفى".

وأضاف بيان المستشفى "على إثر ذلك قدم الطبيب شكوى للشرطة في أعقاب الاعتداء عليه، حيث قامت الشرطة باعتقاله المريض وإحالته للتحقيق".