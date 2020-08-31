سويسرا.. 42 ألف إصابة بكورونا و2000 حالة وفاة

الإثنين 31 أغسطس 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 42014 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بقي عند 2005 حالات دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعافى 35800 شخص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا .