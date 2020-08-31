فرنسا.. 315 ألف إصابة بكورونا و30 ألف حالة وفاة

الإثنين 31 أغسطس 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 315 ألفا و813 حالة حتى صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30611 حالة. وتعافى 86495 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.