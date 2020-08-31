شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يقضى بتكليف "خالد الكثيري" رئيساً لمصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قرار رقم "155" لسنة 2020م. و قضى بتكليف الشيخ/ خالد محمد عمر الكثيري - رئيساً لمصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء. Advertisements كما التقى محافظ حضرموت بالمكلا اليوم، وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار ناصر العولقي، ووفد الهيئة المرافق له الذي يضم مدراء عموم إدارات الديوان العام بالعاصمة المؤقتة عدن وبعض مدراء عموم فروع المحافظات.

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