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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 4993 إصابة و83 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 4993 إصابة و83 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 995319 إصابة، منها 17176 حالة وفاة حتى الآن، وفقاً لروسيا اليوم.
وذكر التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 2405 أشخاص تماثلوا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي المتعافين إلى 809387، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 168756.
وحسب التقرير، فإن 27,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وسجلت العاصمة موسكو 685 إصابة و12 وفاة جديدة مقابل 695 إصابة و11 وفاة في الإحصائية السابقة، لترتفع الحصيلة إلى 262418 إصابة و4821 حالة وفاة.
ووصل مجموع المتعافين في المدينة إلى 214121 بعد تسجيل 916 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
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