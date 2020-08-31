الارشيف / اخبار العالم

لا إصابات محليّة جديدة بكورونا في الصين لليوم الـ 15

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات محليّة جديدة بكورونا في الصين لليوم الـ 15 والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس في 30 أغسطس، بزيادة عن تسع حالات تم تسجيلها قبل يوم.

 

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج، فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا.

Advertisements

 

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.

 

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات محليّة جديدة بكورونا في الصين لليوم الـ 15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا