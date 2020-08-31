شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ومسار دارفور توقعان رسميا على سلام جوبا والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور بالأحرف الأولى على إتفاقية سلام جوبا، وقد تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور. وقع الرئيس سلفاكير ميارديت نيابة عن حكومة جنوب السودان، ووقع الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي، ووقع عن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم رئيس الحركة، كما وقع عن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس الحركة، ووقع عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي رئيس الحركة د. الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني وقع رئيسه خميس عبدالله أبكر، وعن تجمع قوى تحرير السودان وقع عبدالله يحي.

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