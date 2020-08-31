شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ 10.. تايلاند "صفر" إصابات ووفيات محلية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أى إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلى لليوم العاشر على التوالى، وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه تم تسجيل حالة إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الماضية لسيدة بريطانية وصلت تايلاند 15 أغسطس الجاري وخضعت للحجر الصحى ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و412 حالة توفي منها 58.
وأضاف أنه تعافي 3242 حالة بينما لايزال هناك 111 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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