شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي : انفجار في مطعم جراء تمديدات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت شرطة أبوظبي أنها تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي وتباشر حالياً الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.