شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز 78 ألف لليوم الثاني تواليًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 78 ألف و 512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حصيلة حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و621 ألف و 245 حالة.

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ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 64 ألف و 469 حالة.

وكانت الهند قد سجلت أمس الأحد 78 ألف و 761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ

بدء تفشي الفيروس.