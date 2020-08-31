شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز 78 ألف لليوم الثاني تواليًا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 78 ألف و 512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حصيلة حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و621 ألف و 245 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 64 ألف و 469 حالة.
وكانت الهند قد سجلت أمس الأحد 78 ألف و 761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ
بدء تفشي الفيروس.
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