شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار مايساك.. اليابان تستعد لـ "كارثة كبرى" والان نبدء بالتفاصيل

اجتاح إعصار مايساك جزر جنوب اليابان اليوم الاثنين، مع تحذير خبراء الأرصاد من "كارثة كبرى" في المنطقة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن مايساك يمكن أن يجلب معه عواصف وأمطارا غزيرة وموجات عالية ورياحا عنيفة، ما يمكن أن يتسبب في "كارثة كبرى" في منطقة أوكيناوا.

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وقال محافظ أوكيناوا ديني تاماكي في بيان أمس الأحد إن الإعصار التاسع الذي يضرب اليابان هذا العام من المتوقع أن يكتسب مزيدا من القوة لتصل أقصى سرعة للرياح المصاحبة له 252 كيلومترا في الساعة عند الاقتراب من الجزيرة في وقت متأخر من الليل.

وحذر خبراء الأرصاد من حدوث فيضانات وانهيارات طينية وفيضان مياه الأنهار، حيث من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول ما يصل إلى 80‪ مليمترا من الأمطار في الساعة على بعض مناطق جزيرة أوكيناوا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المدارس والمكاتب العامة أغلقت أبوابها بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، في حين تم بالفعل إلغاء الرحلات الجوية في المنطقة.