من جهة أخرى تحولت ساحة التظاهرات في المحافظة الى موكب حسيني آخر حمل صور شهداء الثورة الذين سقطوا أثناء الاحتاجات مطالبين الحكومة بمحاسبة المتورطين بمقتلهم. استثمرت عدد من المواكب الحسينية في المحافظة للتعبير عن معاناتهم طول السنين السابقة والحالية والان يجدون فيها متنفسا للتعبير عن آلامهم وآمالهم.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ساحة التظاهر في كربلاء تتحول الى مواكب حسينية لإحياء المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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