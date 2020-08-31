مانشستر سيتي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي

رياضة 2020-08-31 | 11:21 1,774 مشاهدة كشف الصحفي البرازيلي الشهير، مارسيلو بيشلر، عن تطورات جديدة بشأن انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى مانشستر سيتي. بيشلر كان أول من أكد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، وأعلن أيضاً أن ميسي أخطر برشلونة برغبته في الرحيل. وأوضح بيشلر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "مانشستر سيتي يستعد بالفعل للعمل على إعلان صفقة ميسي".



وأفاد أن "مانشستر سيتي طلب من شركة إنتاج كبيرة لقطات أرشيفية تخص ميسي، لتحضير مواد سمعية وبصرية، للإعلان عن التعاقد حال حدوث". وأفاد أن "مانشستر سيتي طلب من شركة إنتاج كبيرة لقطات أرشيفية تخص ميسي، لتحضير مواد سمعية وبصرية، للإعلان عن التعاقد حال حدوث". وأخطر ميسي إدارة برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، عبر "بروفاكس" برغبته في الرحيل هذا الصيف، وتغيب الأرجنتيني عن فحص كورونا الخاص بلاعبي الفريق الكتالوني، صباح الأحد.

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