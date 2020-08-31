النزاهة: ضبط هدر بقرابة ملياري دينار في مصرف حكومي بديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبطها "هدراً" بقرابة ملياري دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة ديالى.
وأشارت الدائرة، إلى "قيام مدير المصرف برفع الحجز عن سبعة من أصل تسعة عقارات من الضمانات العقارية المأخوذة لمصلحة المصرف، بالرغم من عدم قيام المقترض بتسديد مبلغ القرض وفوات مدة الأجل".
وتابعت، أن "ملاكات المكتب انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى، وضبطت المخاطبات كافة بين المصرف والمديرية بخصوص رفع الحجوزات عن الضمانات العقارية للمقترض"، لافتة إلى أن "مبلغ القرض هو (1,780,000,000) مليار دينار، وأن المبلغ الذي تم تسديده هو (75,000,000) مليون دينار فقط".
وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة الذي قرر إصدار أمر قبض بحق المتهم مدير المصرف، وأمر باستقدام مسؤولة السجلات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة، وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
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