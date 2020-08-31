نانسي عجرم الأولى عربيا برقم قياسي جديد

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عجرم جاءت في المركز الأول بقائمة الفنانات الأعلى استماعًا في تطبيق الاستماع الرقمي بعدما حققت أكثر من 100 مليون استماع في مجموع عدد الاستماعات لأغنياتها. يشار إلى أن الإحصاء في موقع وتطبيق "سبوتيفاي" يعتمد على عدد مرات الاستماع التي سجّلتها الأغاني في مختلف أنحاء العالم.





وكانت عجرم قد علقت على التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وفاة المئات وإصابة الآلاف من اللبنانيين. ويأتي اليوم هذا الإنجاز الرقمي لتضيفه نانسي عجرم إلى سلسلة النجاحات المتتالية التي تحققها رقميًا على شبكة الإنترنت وفي الأسواق العربية والعالمية، إذ تعتبر من الفنانات الأكثر جماهيرية.وكانت عجرم قد علقت على التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وفاة المئات وإصابة الآلاف من اللبنانيين. وكتبت نانسي عجرم تغريدة علي حسابها على "تويتر"، قائلة: "انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟"، في إشارة منها إلى إهمال المسئولين في لبنان الذي أدى لحادث الانفجار الكبير في مرفأ بيروت نتج عنه خسائر بشرية ومادية فادحة.



وقبل أيام من وقوع الكارثة، كان هناك حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي شهد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة، من أغنية "يا بيروت" الشهيرة للشاعر الراحل نزار قباني، وغناء ماجدة الرومي. وقبل أيام من وقوع الكارثة، كان هناك حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي شهد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة، من أغنية "يا بيروت" الشهيرة للشاعر الراحل نزار قباني، وغناء ماجدة الرومي. وأصبح هذا الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد أغنية "يا بيروت" وعند مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، قام الكورال بعمل إيقاع صوتي".

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