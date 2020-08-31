إقلاع أول رحلة تجارية جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي

وأقلعت الطائرة من مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية وسوف تعبر الرحلة عبر الأجواء السعودية وصولا إلى أبوظبي.

ويضم الوفد الأمريكي جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجانب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين. بينما من الجانب الإسرائيلي هناك مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بجانب ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، مثل الاستثمار والطيران المدني والخارجية والسياحة والثقافة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".