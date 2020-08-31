بالصورة: في عيد ميلادها... هكذا هنّأ الديوان الملكي الأردني الملكة رانيا

هنأ الديوان الملكي الأردني على حسابه في "تويتر"، الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها، داعيا لها بدوام الصحة والعافية.

وبالمناسبة، أعرب عدد كبير من الأردنيين في تعليقاتهم عن تهانيهم للملكة رانيا بعيد ميلادها، "متمنين لها الصحة والسلامة وطول العمر".

كما وجد عدد من الأردنيين في هذه المناسبة فرصة لإبداء مشاعر الود والاحترام والتقدير للملكة.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي على تويتر، صورة للملكة وأرفقها بالتعليق التالي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتع جلالتها بدوام الصحة والعافية".