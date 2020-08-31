هنأ الديوان الملكي الأردني على حسابه في "تويتر"، الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلادها، داعيا لها بدوام الصحة والعافية.
وبالمناسبة، أعرب عدد كبير من الأردنيين في تعليقاتهم عن تهانيهم للملكة رانيا بعيد ميلادها، "متمنين لها الصحة والسلامة وطول العمر".
كما وجد عدد من الأردنيين في هذه المناسبة فرصة لإبداء مشاعر الود والاحترام والتقدير للملكة.
ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي على تويتر، صورة للملكة وأرفقها بالتعليق التالي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتع جلالتها بدوام الصحة والعافية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: في عيد ميلادها... هكذا هنّأ الديوان الملكي الأردني الملكة رانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.