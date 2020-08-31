لطيفة بنت محمد: المرأة الإماراتية حققت إنجازات قياسية وخلاقة ومبدعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت حرم الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات قياسية وخلاقة ومبدعة، بفضل الله سبحانه وتعالى، والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة والمساندة المعززة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».



وقالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: «سعدنا جميعاً خلال اليومين الماضيين باحتفالات البلاد بيوم المرأة الإماراتية، وهنا لابد لنا أن نترحم على روح الوالد المؤسس حكيم العرب زايد الخير، طيب الله ثراه، لجهوده التاريخية في خدمة المرأة الإماراتية، فقد أرسى قواعد تمكين المرأة بثقة واقتدار، وعلى خطى زايد الخير، رحمه الله، سارت إماراتنا الحبيبة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات دعماً ومساندة لقضايا وطموحات المرأة الإماراتية».

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وأعربت عن فخرها بالمرأة الإماراتية نجاحاً وإبداعاً وتفوقاً، ورفعت سموها أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي سمو «أم الإنسانية أم الإمارات» الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مثمنة جهود سموها الثرية والمتواصلة، والتي رسخت نموذجاً مشرقاً ومشرفاً لمشاركة المرأة ودورها الريادي في تمكين المرأة في كل القطاعات الحيوية ورؤيتها الحكيمة في دعم ومساندة مسيرة النجاح والتفوق والتميز للمرأة الإماراتية حتى أوصلتها لقمم الصدارة، وأعلى درجات العطاء المتفرد على مستوى الأسرة النواة الأولى في المنظومة الاجتماعية، والتهنئة موصولة لحرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أم الجود الوالدة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مثمنين دعم وجهود سموها في ساحات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري في فضاءات العمل النسائي الإماراتي.

وقالت سموها: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد نفخر ونعتز ونهنئ أمهات الشهداء اللاتي قدمن الغالي والنفيس من أجل تراب الوطن الغالي، كما نهنئ أمهات الأيتام شموع الأمل ونساء التضحية الإنسانية، وفي أسمى المعاني نهنئ كل الأمهات والنساء في وطننا الغالي بيوم المرأة الإماراتية باعتبار أن القطاعات النسائية بإماراتنا الغالي سند الاستدامة وسند الوطن».

لفتت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن المرأة فخر الإمارات وأن هناك ثلاثة إشراقات تحلق في فضاءات الوطن، مجسدة بصمات المرأة الإماراتية ممثلة في ثلاثة منجزات إماراتية دشنتها الدولة مؤخراً، عكست تماماً مستوى ما وصلت له المرأة الإماراتية وهي «مسبار الأمل» ومشروع براكة للطاقة النووية السلمية، ومساهمتها الفاعلة في التجربة الوطنية بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» عبر الانخراط في صفوف خط الدفاع الأول، لتؤكد نجاح جهود القيادة الرشيدة في تمكينها بمختلف القطاعات وترسيخها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية.