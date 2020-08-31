شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. 315 ألف إصابة بكورونا و30 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 315 ألفا و813 حالة حتى صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30611 حالة. وتعافى 86495 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

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