أكثر من 25 ألف مصاب بكورونا في أستراليا والبرازيل تسجل 16158 إصابة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 25 ألفا و670 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ نيوز.



وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 611حالة، وتعافى 21114 من كوفيد -19 بعد مرور حوالي 31 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في أستراليا.

Advertisements

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 566 حالة وفاة و16158 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.