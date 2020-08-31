الإمارات تستقبل وفداً أمريكياً وإسرائيلياً يرأسه كوشنر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل.. الإمارات العربية المتحدة اليوم.



يضم الوفد عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحطُّ على أرض دولة الإمارات يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

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ويلتقي الوفد - الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة - عدداً من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.