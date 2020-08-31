أضرار اقتصادية تتكبدها خزانة الدولة بسبب مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرار اقتصادية بالجملة تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتى تؤدى إلى مشاكل كبرى تواجه الدولة بشكل كبير، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأضرار التي تقع على الدولة بسبب مخالفات البناء . 1- استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة ويضيف ذلك ضغوطا على موارد النقد الأجنبى. 1- استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة ويضيف ذلك ضغوطا على موارد النقد الأجنبى. 2- الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة. Advertisements 3- تضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط في المناطق التي تستشري فيها مخالفات البناء. 3- تضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط في المناطق التي تستشري فيها مخالفات البناء. 4- لجوء الدولة إلى بناء الإسكان البديل للعشوائيات مما يكبدها تكاليف مالية باهظة، وهو ما يجعل الدولة تضطر إلى تقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لبعض المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة.

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