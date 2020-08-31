"طب الأسنان" بجامعة جنوب الوادي تحتفل بتخريج أول دفعة من الوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

كرم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، أول دفعة من الطلاب الوافدين من دولة العراق عقب تخرجهم من كلية طب الفم والأسنان في قنا.

مُنح الطلاب شهادات التخرج خلال الحفل، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود سيد عبد الصادق وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب.

أكد "غرباوي" على التعاون الدائم بين جامعة جنوب الوادي والدول العربية في مجال الطلاب الوافدين وتسهيل كافة العقبات أمامهم، مشيدًا بسلوك الطلاب الوافدين العراقيين خلال فترة دراستهم بكلية طب الأسنان، وحث الغرباوي الخريجين على مراعاة البعد الإنساني في ممارسة مهنة الطب ومعاملة المرضى بكل الود للتخفيف عنهم لأنهم يحملون رسالة سامية.

وقال الدكتور محمود سيد وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الحفل يأتي تكريمًا لأول دفعة من الطلاب الوافدين وهم 10 طلاب من دولة العراق، تخرجوا في الكلية في ظل التعاون بين مصر والدول العربية في مجال طب الفم والأسنان.