أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13.5 و15.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و74 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 جنيهًا و100جنيه، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و 380 جنيها.
وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.
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