انخفض بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعميروالإسكان، والبركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.
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