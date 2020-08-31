أستراليا: إصابات كورونا تصل إلى 25 ألفاً و670 حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 25 ألفاً و670 حالة حتى صباح اليوم الإثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وبلومبرج نيوز.
وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 611 حالة، وتعافي 21114 من «كوفيد-19» بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في أستراليا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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