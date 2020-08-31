المكسيك تُسجل 4129 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و339 حالة وفاة، خلال اليوم الأخير.



وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم الإثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64158 شخصًا.

وتُشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

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وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة

والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.