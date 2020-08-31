آبيات شعرية يدشنها مغردون سعوديون في ميلاد بن سلمان الـ35

احتفى السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الميلاد الـ 35 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يصادف يوم اليوم الإثنين 31 أغسطس.

وانهالت التهاني وعبارات التهنئة والتبريكات على ولي العهد عبر هاشتاق (#محمد_ بن_سلمان _35_سنة) والذي حصد أكثر من 35 الف تغريدة إلى جانب هاشتاجات أخرى مثل: محمد بن سلمان، عيد ميلاد محمد بن سلمان.

ونظم العديد من المغردين أبياتاً شعرية في الأمير محمد ابتهاجا واحتفالا بهذه المناسبة، فيما استذكر آخرون الإنجازات التي حققها والإصلاحات التي وقف خلفها ودعمها على كل الاتجاهات.

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ودون المغرد خالد الخويطر أبياتاً شعرية جاء فيها "يا علها ميّة وميّة وطاعة.. وسنين سعد وتحتفل فيك الأيام، وتشوف شعبك بارعٍ في الصناعة يقال (ذا سعودي) وتهتز

الأقلام". فيما كتب مغرد يدعى محمد العتيبي "دمت لنا فخراً وقائداً ملهماً".

وغرد الأكاديمي والممثل عبد الإله السناني قائلا: "دمت لنا فخراً نتباهى به.. سيدي نحن والوطن نزهو بك"، فيما علق الممثل فايز المالكي بقوله "عقبال 100 سنة كلها خير وصحة وعافية"، ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد فيديو لقصيدته "ليس المجد إلا محمدا" التي غناها الفنان محمد عبده.

ونشر بعض المغردين فيديوهات من بعض العبارات الخالدة التي ذكرها ولي العهد في لقاءاته.