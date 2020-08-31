البرازيل تُسجل 16158 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 566 حالة وفاة و16158 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة Advertisements وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات. بإجمالي عدد الوفيات. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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