كوريا الجنوبية تُسجل 248 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفًا و947 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة سجل أقل من 300 إصابة منذ يوم أمس الأحد (299 إصابة).
ومن بين الـ248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة منالخارج.
وتُوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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