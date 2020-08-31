إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 268 ألفاً و218 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 268 ألفاً و218 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35477 حالة، وتعافى 208 آلاف و536 شخصا من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيلأول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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