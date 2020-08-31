- 1/2
- 2/2
أمريكا تواصل تسجيل إصابات جديدة بكورونا
اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة من عتبة الستّة ملايين، حسب إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز .
وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقرا، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.
واستنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.
والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، أمس الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأميركيتين.
ففي إحصاء لوكالة فرانس برس، بلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة إن الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه تم تسجيلها في الساعة 4:20 صباحا يوم الأحد.
وأضافت أنه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.
وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تقترب من عتبة 6 ملايين بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.