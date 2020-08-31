إصابات كورونا تقترب من عتبة 6 ملايين بالولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 54 دقيقة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة من عتبة الستّة ملايين، حسب إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز .

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقرا، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.

واستنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، أمس الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأميركيتين.

ففي إحصاء لوكالة فرانس برس، بلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوكالة إن الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه تم تسجيلها في الساعة 4:20 صباحا يوم الأحد.

وأضافت أنه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا.