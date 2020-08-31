فرنسا تطالب تركيا بوقف “التصعيد” في البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طالبت فرنسا، الأحد، تركيا بوقف “التصعيد” الذي تمارسه في شرق البحر المتوسط، مؤكدة على أن بدء الحوار مرهون بوقف التصعيد التركي .

واعتبرت وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، في لقاء مع إذاعة “أوروبا 1″، أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ “سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا”.

وبدأت تركيا السبت تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطيات الغاز في هذه المنطقة.

واعتبرت بارلي أن “تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقا أساسيا هو حرية الملاحة”.

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وبدأت ألمانيا وساطة بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعداداها لإجراء حوار فقط في حال لم تضع أثينا أي “شروط مسبقة”.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه “من أجل الحوار يجب التوقف عن التصعيد”.

وأضافت: “ثمة حق في الملاحة في مياه البحر المتوسط. ولا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة والغاز خصوصا إذا تم الاعتراف بها وفقا للاتفاقيات الدولية”.

وأجرت فرنسا مرتين تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان وقبرص في أغسطس، ما أثار انتقادات شديدة من أنقرة.

ورأت بارلي أن “نهج فرنسا ليس تصعيدا بأي حال من الأحوال. ما فعلناه هو ما نفعله بانتظام، أي أننا نبحر بانتظام في البحر المتوسط، إنه مكان طبيعي بالنسبة الى بلدنا”.