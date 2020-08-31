بريطانيا: خصم 50% على المطاعم والحكومة تتكفّل بالنصف الآخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، دعوته للمواطنين، صباح اليوم الإثنين، للخروج إلى المطاعم قبل انتهاء فترة خطة الخصم الحكومي من كل لوائح الطعام في كل مطاعم المملكة والذي وصل لقيمة 50%، وتنتهي هذه المبادرة في آخر أيلول/ سبتمبر.

واستهدفت هذه المبادرة تعزيز قطاع الضيافة والخدمات والذي تأثر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا. وعرضت هذه المبادرة خصم 50% من سعر الوجبات في أول ثلاثة أيام من الأسبوع في المطاعم المشتركة في المبادرة بحد أقصى يصل إلى عشرة جنيهات (13 دولارا) كحد أقصى مع تكفل الحكومة بتعويض الفرق.

وطبقا لموقع "أوبن تيبل" للحجز على الانترنت فقد حظيت المبادرة بإقبال كبير إلى حد أنه تم تناول أكثر من 64 مليون وجبة بموجب هذا البرنامج حتى 27 آب/ أغسطس.

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وقال سوناك في بيان إن "البرنامج يذكرنا لماذا نحن كشعب يحب الخروج لتناول الطعام وأحث رواد المطاعم على الحفاظ على هذا الزخم للمساعدة في استمرار تعافينا الاقتصادي".

وأظهرت إحصاءات "أوبن تيبل" أن متوسط ​​عدد رواد المطاعم لتناول العشاء بين الاثنين والأربعاء هذا الشهر ارتفع بنسبة 95٪ عن العام الماضي.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عزلا عاما في آذار/ مارس وقالت الخزانة، الإثنين، إن "نحو 80% من شركات الضيافة أوقف التعاملات في نيسان/ أبريل مع توقف 1.4 مليون شخص عن العمل في أعلى معدل بالمقارنة مع أي قطاع آخر.