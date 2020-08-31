كورونا: 566 وفاة جديدة بالبرازيل و6 ملايين إصابة بأميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت حصيلة فيروس كورونا المستجد عالميا أكثر من 25 مليون إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات 843 ألفا، بينما سجلت البرازيل وفاة أكثر من 500 مصاب في يوم واحد، في الوقت الذي ارتفع معدل زيادة الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية.

في أميركا تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا الـ6 ملايين حالة، وسط إعلان ولايات الغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في العالم من حيث عدد الوفيات بكورونا حيث سجلت نحو 183 ألف وفاة، وهي الـ10 بعدد الوفيات عالميا نسبة إلى عدد السكان.

كما تأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا بعدد إصابات كورونا لكنها تحل في المركز العاشر من حيث عدد المصابين نسبة إلى السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى نسبة للسكان، وفقا لإحصاء "رويترز".

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 566 وفاة و16 ألفا و158 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في هذا البلد إلى أكثر من 120 ألفا، بينما يصل عدد المصابين إلى 3 ملايين و862 ألف حالة، مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد الوفيات.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات 595841 حالة مؤكدة حتى يوم صباح اليوم الإثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64158 شخصا.

وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وفي الصين، تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها قادمة من الخارج، وبذلك تظل البلاد دون إصابات محلية لليوم الخامس عشر على التوالي، بحسب وزارة الصحة.

ووفقا للوزارة فإن عدد الحالات المصابة التي لم تظهر عليها أعراض الفيروس ارتفعت إلى 19 حالة بعدما كانت عند 4 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الصين حتى الآن 85048 حالة، في حين يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.