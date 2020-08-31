كيف نقي أنفسنا من موجة الحر في ظل كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، توجّهت وزارة الصحة إلى الجمهور وكبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة على وجه الخصوص للالتزام بالتعليمات التالية:

الامتناع قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس، ممارسة جهد جسماني غير ضروري، وشرب كميات كافية من المياه والتواجد في أماكن فيها مكيّف هوائي.

كما أكدت أنه يجب الحفاظ عن التعليمات المتعلقة بكورونا في هذه الأيام أيضًا، وتحديدًا وضع الكِمامة والحفاظ على تباعد اجتماعي.

وتواصلت موجة الحرّ، في هذه الأيام، ويرجّح الراصد الجوّي أن تستمرّ حتى الأسبوع المقبل. وتزداد مع هذه الموجة مخاطر التعرّض للجفاف أو للضربة الشمسيّة، خصوصًا عند كبار السّن والأطفال.

وللوقاية من الجّفاف يوصى باتباع التعليمات التالية:

الماء ثم الماء ثم الماء. يجب الإكثار من شرب الماء والسوائل حتّى كان الشخص موجودًا في مكان مظلّل أو في الفيء (كميّة المياه اليوميّة الموصى بها للرجال 3 لترات يوميًا، وللنساء 2.2).

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تجنّب التعرّض الطويل لأشعة الشمس.

عدم إجراء نشاطات بدنيّة أو رياضيّة في الشمس، خصوصًا في ساعات الظهيرة وما بعدها.

عدم الإفراط في تناول المشروبات التي تحوّي موادّ منبّهة، مثل القهوة؛ والامتناع عن تناول مشروبات الطّاقة؛ لأنّها تدرّ البول.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحوي الملح (مثل مسليّات الأطفال).

ينصح بتناول الفواكه والخضراوات، خصوصًا التي تحوي كميّات كبيرة من المياه، مثل الخِيار.