الصين تتوعد رئيس "الشيوخ" التشيكي لزيارته تايوان

الإثنين 31 أغسطس 2020

توعدت الصين، الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل، بدفع ثمن باهظ جراء زيارته إلى تايوان.



وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إن "فيسترسيل سيدفع ثمنا باهظا لخرقه مبدأ صين واحدة من خلال قيامه بزيارة رسمية لتايوان".

Advertisements

وكان فيسترسيل قد وصل إلى تايبه أمس الأحد، وقال إن زيارته ستشجع العلاقات التجارية مع تايوان وإن جمهورية التشيك لن ترضخ لاعتراضات بكين.

وأضافت الخارجية الصينية أن تحدي مبدأ صين واحدة بمثابة "جعل الإنسان نفسه عدوا للشعب الصيني البالغ عدده 1.4 مليار نسمة".

وأكدت على أن الحكومة والشعب الصينيين لن يتغاضيا عن مثل هذا "الاستفزاز الصريح" من جانب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والقوى المعادية للصين التي تقف خلفه.

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي.