شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إصابة طفل في البيضاء برصاص قناص حوثي والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أصيب طفل برصاص قناص حوثي في إحدى مناطق مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن الطفل "أحمد محمد أحمد الحميقاني" أصيب بطلقة قناص حوثي في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر. ولفتت المصادر أن الطفل استهدف برصاصة في رأسه أثناء قيامه برعي الأغنام في وادي آل سعيد بقرية المحصن بمديرية الزاهر. وأشارت المصادر إلى أنه تم إسعاف الطفل المصاب إلى أحد المستشفيات وحالته بالغة الخطورة

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