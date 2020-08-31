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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تصد هجوما للمليشيا في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
صدت القوات المشتركة، هجوماً للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن مجموعة قتالية جديدة للمليشيات الحوثية شنت هجوما على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، ولكن دون جدوى.
مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت بكل بسالة مع مقاتلي المليشيات التابعة لإيران وكبدتها خسائر فادحة قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار مذعورين إلى أوكارها في مناطق غير ذات قيمة عسكرية.
مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي استهدفت بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان بعيدة عن أي هدف عسكري وأثارت الرعب في نفوس الأهالي.
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