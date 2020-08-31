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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بالهند والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لليوم الثاني على التوالي، ولكن العدد أقل بقليل مما تم تسجيله أمس الأحد.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,512 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3,621,246 إصابة.
كما تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بوباء كوفيد-19، إلى 64,469 حالة وفاة، وفقا لما ذكره مراسلنا.
وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت، أمس الأحد، أنها سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 78,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
يشار إلى أن الهند، وهي ثاني أكثر دول العالم سكانا بعد الصين، تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد كل من الولايات المتحدة (حوالي 6 ملايين إصابة) والبرازيل (3.8 مليون إصابة).
وتفوقت الهند على المكسيك من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، أمس الأحد، حيث بلغ عدد الوفيات في المكسيك 64,158 حالة وفاة.
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