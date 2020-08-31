العميد سلمان بن غانم: القوات الحضرمية انشأت بقرار جمهوري وضمن وزارة الدفاع (فيديو)

الإثنين 31 أغسطس 2020

قال اللواء أحمد بن بريك بأن حضرموت تعتز بوجود النخبة وأن هذه القوات جاءت لحماية أمنها وحمايتها واستقرارها.



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كما أكد الناشط ناشط الحقوقي عبدالله عوض العوبثاني والذي أطلق حملة مجتمعة لمحاكمة ومحاسبة وزير الخارجية محمد الحضرمي، وقال بأن الحملة أطلقناها بعد أن رأينا الإساءة من وزير الخارجية للنخبة الحضرمية، كان من المفترض أن يمثل الشعب شمالا وجنوبا لكنة في الفترة الماضة يقوم باعمال وقرارت تصب في اقصاء أبناء الجنوب، مؤكداً بأنه عمل على رفع تقارير ضد المنطقة العسكرية الثانية تحديدا بشكل ممنهج للجهات الدولية ومجلس الأمن مؤكداً بأن طريقة وزير الخارجية تعبر أنها تخدم اجندة تستهدف الشرعية في حد ذاتها، ولاقت الحملة مستوى كبير من التفاعل بالآلاف، كما أن الناس أصبحت تنظر لهذا الشخص وغيرة من الاشخاص داخل الشرعية

كما قال العميد سلمان بن غانم قال ان هذة القوة انشأت بقرار جمهوري وضمن وزارة الدفاع ، ,وأشاد اللواء ركن محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بقوات النخبة الحضرمية لجهودها في الأمن والاستقرار.