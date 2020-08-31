شكرا لقرائتكم خبر عن "ميقاتي" يرشح "أديب" رئيسًا للحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، انه سمى سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد: "تشرفت بلقاء الرئيس عون. تحدثنا عن الصعوبات والتحديات الكبيرة على الصعد كافة، الاقتصادية والبيئية والتربوية والاجتماعية والصحية، خاصة بعد الكارثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في مرفأ بيروت. نعلم جميعا التحديات، وأن شخصا واحدا لا يمكنه العمل بمفرده. هناك الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوننا جميعا وهناك خيارات عدة. لقد سميت الدكتور مصطفى اديب سفير لبنان في برلين لتشكيل الحكومة، لكي يشكل مع الوزراء المختصين فريق عمل يقوم بالمهام المطلوبة في هذه المرحلة الصعبة. حتما لا يستطيع شخص بمفرده أن يقوم بالعمل المطلوب، لكن بوجود فريق عمل متكامل ومنسجم مع بعضه يتكون من اختصاصيين يمكن ان نعد اللبنانيين بعمل منتج".

أضاف: "من المسائل التي تحدثت عنها مع الرئيس ان الوقت له ثمن كبير جدا وكفانا إضاعة للوقت والفرص، وأتمنى أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت، والرئيس الذي سيكلف، وآمل ان يكون الدكتور مصطفى أديب، سيقوم باستشارات مع الكتل النيابية ثم سينصرف الى تشكيل الحكومة، ويتقدم باقتراحه الى الرئيس عون".