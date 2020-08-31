شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال التوتر مع الصين.. مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق تايوان، وهي ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين وتأتي في خضم التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن مدمرة أمريكية، لم تذكر اسمها، أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق ولا تزال تبحر جنوبا.

وتابعت الوزارة قائلة إن السفينة كانت في "مهمة عادية" وإن الوضع "طبيعي"، دون أن تكشف تفاصيل.

وعبرت المدمرة الأمريكية موستين المزودة بصواريخ موجهة المضيق يوم 18 أغسطس فيما وصفه الجيش الصيني بالتحرك "الخطير للغاية".