شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. انطلاق مشاورات تكليف الرئيس الجديد للحكومة والان نبدء بالتفاصيل

- الحريري : الحكومة يجب أن تتشكل سريعا. بدأت صباح اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. Advertisements وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن. نضيف وقال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إن حكومة لبنان الجديدة يجب أن تتشكل سريعا.

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