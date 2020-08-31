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رئيس بلدية بورتلاند يحث على ضبط النفس بعد مقتل شخص بالرصاص

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قال المسؤولون في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية يوم الأحد إنهم يستعدون لتصعيد في أعمال العنف التي لها علاقة بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة طوال ثلاثة أشهر مشيرين إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتوعد بالثأر لمقتل شخص خلال اشتباكات بالشوارع بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومتظاهرين مناوئين.

وقال تيد ويلر رئيس بلدية بورتلاند في مؤتمر صحفي مساء الأحد " بالنسبة لمن يقولون منكم على تويتر هذا الصباح أنكم تخططون للوصول لبورتلاند سعيا للثأر أدعوكم أن تظلوا بعيدين". وحث الناس من مختلف الاتجاهات السياسية على المشاركة في نبذ العنف .

وأضاف ويلر أن قائد الشرطة تشوك لوفيل قال إن المحققين ما زالوا يعملون لمعرفة الملابسات التي أدت إلى مقتل شخص بالرصاص في ساعة متأخرة من مساء السبت في وسط بورتلاند وإنهم لم يقدموا تفاصيل جديدة تذكر بشأن التحقيقات.

وقال لوفيل إنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بمناوشات وقعت تلك الليلة بين محتجين كانوا يخترقون وسط بورتلاند في شاحنات صغيرة ويلوحون برايات مؤيدة لترامب ومحتجين مناوئين في الشوارع.

ولم تحدد السلطات هوية القتيل.

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