شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 25 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 25 مليون حالة، وفقًا لبيانات جمعها باحثون أمريكيون.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز المحدثة مساء الأحد أنه في الولايات المتحدة، التي بها أكبر عدد من الحالات الأصابة، تقترب أعداد الإصابة من 6 ملايين شخص.

وسجلت البرازيل التي لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، نحو 9ر3 مليون حالة، تليها الهند، بتسجيل أكثر من 5ر3 مليون حالة..

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد19-، بأكثر من 183 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 120 الفا والمكسيك بما يزيد قليلا عن 64 الفا.

Advertisements