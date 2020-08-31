شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 25 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز المحدثة مساء الأحد أنه في الولايات المتحدة، التي بها أكبر عدد من الحالات الأصابة، تقترب أعداد الإصابة من 6 ملايين شخص.
وسجلت البرازيل التي لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، نحو 9ر3 مليون حالة، تليها الهند، بتسجيل أكثر من 5ر3 مليون حالة..
ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد19-، بأكثر من 183 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 120 الفا والمكسيك بما يزيد قليلا عن 64 الفا.
وتشير الأرقام الصادرة عن الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها إلى أن عدد الوفيات في العالم يزيد عن 845 ألفا.
ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز لتعقب الاصابة بكورونا بانتظام بالأرقام الواردة ويميل إلى إظهار أعداد أعلى من تلك المعلنة رسميا من منظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، تم تصحيح الأرقام وتخفيضها لاحقا في بعض الحالات. ويتوقع الخبراء أن الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث أنه من غير المرجح أنه تم تسجيل جميع الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا.
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