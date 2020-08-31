شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: الحزب الحاكم يجري انتخابات على رئاسته في 14 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة جيجي للأنباء اليوم الاثنين إن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيصوت في 14 سبتمبر أيلول لاختيار زعيم جديد خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي. وقال آبي،أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة باليابان، يوم الجمعة إنه سيستقيل بسبب تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي ممهدا الطريق أمام انتخابات لرئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. ويضمن رئيس الحزب الديمقراطي الحر بشكل فعلي أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

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